Başkan Dal’dan Vali Baruş’a 25 numaralı forma
Erzurumspor F.K. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.
Erzurum spor F.K. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Erzurum spor'un yeni sezon çalışmaları ve şehirdeki spor alanındaki gelişimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, ziyaretin anısına Vali Aydın Baruş'un isminin yazıldığı 25 numaralı Erzurumspor formasını hediye etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı