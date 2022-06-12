Başkan canlı yayında teklifi resmen doğruladı! Konyaspor'un yıldızı Süper Lig devine gidiyor - Haberler

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Konyaspor'da 27 yaşındaki savunmacı Abdülkerim Bardakçı performansıyla dikkat çekmişti. Adı sık sık Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan futbolcu için Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF ALDIK"

A Spor canlı yayınına katılan Özgökçen, "Beşiktaş'tan resmi teklif aldık. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz var ancak resmi teklif yapılıp yapılmaması noktasındaki insiyatif Fenerbahçe'de. Şu an kesinleşmiş bir durum söz konusu değil." dedi. Özgökçen ayrıca, "Şu anda tatmin edici bir teklif yok. Teklifler geldikçe değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor