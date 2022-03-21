Başkan Bozdoğan: "Tarsus'ta yıldızlar yetişecek"

BOZDOĞAN, AYDIN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus İdman Yurdu ve Tarsus'ta faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Başkan Bozdoğan etkinlikte, amatör spor kulüplerine ve Tarsus İdman Yurdu'na gerekli desteğin verilmesi, alt yapının güçlendirilmesi, amatör spor kulüplerinin başarılı sporcular yetiştirmesi konularına değindi. Tarsus'ta spora ve sporcuya verilen önemi aktaran Bozdoğan, "Aslında herkesin bildiği üzere önemli olan değişimdir. ve bahsettiğimiz değişim, insanın kendisinde başlayacak. Kendimizde bir değişim olduğu zaman zaten her şeyin değiştiğini görürsünüz. Yakın çevrede değişir, etrafımızdaki herkeste değişmeye başlar. Bu yüzden sporda Tarsus modeli en önem verdiğimiz alandır. Burada Tarsus'un sporuna gerçekten inanılmaz katkıları olan arkadaşlar var. Bizler ve sizler Tarsus modelini oluşturarak, bu konuda çalışmalar yaparak ilerleyebilir, daha büyük başarılar elde edebiliriz" dedi.

El ele vererek başarıya gidişatı hızlandıracaklarını belirten Bozdoğan, "Sağduyu ile ortak akılla hepimizin fikri ile ortaya çıkacak olan bu model Tarsus'u başarıya götürecektir. Sizlerden ısrarla tek bir isteğim var. Birlikte hareket edelim, birlikte bu planı oluşturalım, birlikte bu raporu değerlendirelim, düşüncelerimizi ortaya koyalım. Başarı mutlaktır ama öncelikle o başarıya inanmak gerekiyor. Ben bu konuda inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Elimizi taşın altına koyacağız. Gücümüzün yettiği kadar çabalayacağız. Spor mutlu toplumun temelidir aslında. Spor yapan insan sağlıklı olur. Mutluluğun temeli de sağlıktan geçer sağlıklı bir toplum yetiştirmemiz lazım o yüzden sizlere büyük görevler düşüyor. Tarsus'ta yıldızlar yetişecek" diye konuştu.

Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı Ali İlk ise hedeflerinin alt yapı olduğunu değinerek, "Altyapıya önem vermeyen hiçbir kulüp başarılı olamaz. Bugün de değerli belediye başkanıma rica ettik kendisi koşarak, severek gelirim dedi. Tarsus'ta futbola ve amatör spor kulüplerine büyük katkıları olan değerli belediye başkanıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor