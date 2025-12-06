Başkalespor evinde berabere kaldı
Van Kinyas Turan Amatör 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Başkalespor, kendi evinde Gevaşspor ile yaptığı maçta 1-1 eşitlik sağladı. Gevaşspor ilk yarıyı önde kapatırken, Başkalespor ikinci yarıda eşitliği sağladı. Maç, hayatını kaybeden teknik direktör Kinyas Turan anısına düzenlendi.
Başkale Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Gevaşspor, 33. dakika attığı golle 1-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında Başkalespor baskılı futbolla attığı golle maçta 1-1 eşitlik sağlandı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca, takımlar birer golle puanları paylaştı. Her iki takım geçtiğimiz Ekim ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başkalespor teknik direktörlerü Kinyas Turan'ı maça çıktıkları pankartla andı.
Maçı, ilçedeki kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor