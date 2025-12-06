Haberler

Başkalespor evinde berabere kaldı

Başkalespor evinde berabere kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Kinyas Turan Amatör 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Başkalespor, kendi evinde Gevaşspor ile yaptığı maçta 1-1 eşitlik sağladı. Gevaşspor ilk yarıyı önde kapatırken, Başkalespor ikinci yarıda eşitliği sağladı. Maç, hayatını kaybeden teknik direktör Kinyas Turan anısına düzenlendi.

Van Kinyas Turan Amatör 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Başkalespor kendi evinde Gevaşspor ile 1-1 berabere kaldı.

Başkale Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Gevaşspor, 33. dakika attığı golle 1-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında Başkalespor baskılı futbolla attığı golle maçta 1-1 eşitlik sağlandı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca, takımlar birer golle puanları paylaştı. Her iki takım geçtiğimiz Ekim ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başkalespor teknik direktörlerü Kinyas Turan'ı maça çıktıkları pankartla andı.

Maçı, ilçedeki kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.