Başkalespor, evinde kazandı
Van Amatör Lig A Grubu'nda Başkalespor, evinde İlvanspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 13'e çıkarıp liderlik koltuğuna oturdu. İlk yarıyı geride kapatan Başkalespor, ikinci yarıda attığı gollerle galip gelmeyi başardı.
Van Amatör Lig A Grubu'nda Başkalespor, evinde karşılaştığı İlvanspor'u 2-1 mağlup etti.
Başkale Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İlvanspor 1-0'lık skorla önde tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında Başkalespor, attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Başkalespor aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkararak, birinci sıraya yükselerek şampiyonluk mücadelesini sürdürdü. - VAN
