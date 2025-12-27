Haberler

Başkalespor, evinde kazandı

Başkalespor, evinde kazandı
Güncelleme:
Van Amatör Lig A Grubu'nda Başkalespor, evinde İlvanspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 13'e çıkarıp liderlik koltuğuna oturdu. İlk yarıyı geride kapatan Başkalespor, ikinci yarıda attığı gollerle galip gelmeyi başardı.

Van Amatör Lig A Grubu'nda Başkalespor, evinde karşılaştığı İlvanspor'u 2-1 mağlup etti.

Başkale Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İlvanspor 1-0'lık skorla önde tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında Başkalespor, attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Başkalespor aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkararak, birinci sıraya yükselerek şampiyonluk mücadelesini sürdürdü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
