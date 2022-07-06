Başından silahla vurularak öldürülen Doktor Ekrem Karakaya için Fenerbahçe taziye mesajı yayınladı - Haberler

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Başından silahla vurularak öldürülen Doktor Ekrem Karakaya için Fenerbahçe taziye mesajı yayınladı

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Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı başına ateş ederek öldürdü. Yaşanan olayın ardından Türkiye'nin önde gelen kurumları taziye mesajı yayınlarken, Fenerbahçe'de Karakaya'nın ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Sarı-lacivertli kulüp paylaşımına "Sağlıkta şiddete hayır" notunu düştü.

Fenerbahçe, Konya Şehir Hastanesi'nde başından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı yayınladı.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe ayrıca paylaşımını "Sağlıkta şiddete hayır" etiketiyle yaptı.

Başından silahla vurularak öldürülen Doktor Ekrem Karakaya için Fenerbahçe taziye mesajı yayınladıKardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya

NE OLMUŞTU?

Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı Konya Şehir Hastanesi'nde başına silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Başından silahla vurularak öldürülen Doktor Ekrem Karakaya için Fenerbahçe taziye mesajı yayınladıKardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya

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