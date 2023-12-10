Basın toplantısında Rıza Çalımbay'a ecel terleri döktüren soru

Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk derbide Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlıların maçta tek isabetli şut atması ise büyük tartışma yarattı.

"TEK İSABATLİ ŞUTU NEYE BAĞLIYORSUNUZ?"

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rıza Çalımbay'a "Maçtaki tek isabetli şutu neye bağlıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

CEVAP VERİRKEN ZORLANDI

Bu soru karşısında adeta afallayan Çalımbay'ın cevap verirken ki tavırları çok konuşuldu. Çalımbay bu durumu sakatlıklara bağlayarak cevap verdi.