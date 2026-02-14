Basın toplantısına damga vuran olay! Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, katıldığı basın toplantısında verdiği yanıtla gündem oldu. İspanyol çalıştırıcının bir muhabire yaptığı espri salonda gülüşmelere neden oldu.

"ASİSTANIM OLMAK İSTER MİSİN?"

Guardiola, taktiksel analiz içeren bir soruyu dikkatle dinledikten sonra gazeteciye dönerek, "Asistanım olmak ister misin?" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın bu çıkışı basın toplantısına damga vurdu. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverlerin ilgisini çekti.