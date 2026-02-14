Haberler

Basın toplantısına damga vuran olay! Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti

Güncelleme:
Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, bir basın toplantısında gazetecinin taktiksel analiz içeren sorusuna esprili bir yanıt vererek gündeme oturdu. Gazeteciye, 'Asistanım olmak ister misin?' diye soran Guardiola'nın bu esprili çıkışı salonda gülüşmelere neden oldu ve kısa sürede medyada yayıldı. Guardiola'nın bu çıkışı, futbolseverlerin ilgisini çekti.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, katıldığı basın toplantısında verdiği yanıtla gündem oldu. İspanyol çalıştırıcının bir muhabire yaptığı espri salonda gülüşmelere neden oldu.

"ASİSTANIM OLMAK İSTER MİSİN?"

Guardiola, taktiksel analiz içeren bir soruyu dikkatle dinledikten sonra gazeteciye dönerek, "Asistanım olmak ister misin?" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın bu çıkışı basın toplantısına damga vurdu. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverlerin ilgisini çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
