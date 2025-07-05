Başarılı Judo Sporcularından İl Müdürü Ramazan Demir'e Ziyaret

Başarılı Judo Sporcularından İl Müdürü Ramazan Demir'e Ziyaret
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Ulusal ve yerel turnuvalarda elde ettikleri başarılarla dikkat çeken judo sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Demir, sporcuların başarılarından gurur duyduğunu ifade etti.

Ulusal ve yerel turnuvalarda elde ettikleri derecelerle adından söz ettiren başarılı judo sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

Judo sporcuları Nida Nur Kırpık, Zeynep Naz Sağan, Berkay Yıldız, Ceylin Ceyhan, Eymen Efe Demiröz, Buğlem Heybetoğlu, Cebrail Zaloğlu ve Ahmet Altınay, antrenörleri Serkan Can ve Mustafa Akpınar eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında sporcularla yakından ilgilenen İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıların gurur verici olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizin spora olan ilgisi ve disiplinli çalışmaları bizleri çok mutlu ediyor. Başarılarınızın devamını diliyor, sizleri ve değerli antrenörlerinizi tebrik ediyorum" dedi.

Antrenörler Serkan Can ve Mustafa Akpınar da sporcularının azimle çalışarak büyük emek verdiklerini, bu tür ziyaretlerin ise motivasyonu artırdığını belirtti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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