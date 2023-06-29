Basamak atladık! İşte Milli Takımın yeni FIFA sıralaması

A Milli Takım, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan Haziran ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 41. sıraya yerleşti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ve Galler mücadelelerini kazanan A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe yükseldi.

İKİ BASAMAK YÜKSELDİK

A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan Haziran ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 41. sıraya çıktı. Ay-Yıldızlılar, nisan ayı sıralamasında da bir sıra yükselmişti.

HIRVATİSTAN DA YÜKSELDİ

Türkiye'nin 1.484 puanla 41. basamakta yer aldığı sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan bir sıra yükselerek 6'ncılığa yerleşirken, Ermenistan ise en fazla yükseliş kaydeden ülkeler arasına girerek 97'nci sıradan 90'ıncı sıraya çıktı.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Açıklanan listede Arjantin zirvedeki yerini korurken, Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan 6'ncı, Galler 35'inci, Ermenistan 90'ıncı, Letonya ise 134'üncü sırada yer aldı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Temmuz'da açıklanacak.