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Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Başakşehir, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dinamik ısınma, rondo çalışması ve koşu çalışması yapıldı. Turuncu-lacivertliler, yarın yapacakları idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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