Başakşehir, Viking ile Rövanş Maçında Karşılaşacak
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking ile rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta 3-1 galip gelen turuncu-lacivertliler, avantajla sahaya çıkacak.

Başakşehir, tur atlaması halinde play-off aşamasında Spartak Trnava -Universitatea Craiova eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçı 3-0 kazandı. - İSTANBUL

