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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

Spor Haberleri

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. maçında Başakşehir, sahasında Hearts'ı 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla grubunu lider bitirerek, adını son 16 turuna yazdırdı.

Başakşehir ile Hearts, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. maçında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-1 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.

BAŞAKŞEHİR FARKA KOŞTU

Karşılaşma boyunca oyunda üstünlüğünü koruyan Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Hearts'ın tek golü ise 90. dakikada Atkinson attı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazandı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

SON 16 TURUNA YÜKSELDİK

Hearts engelini rahat geçen Başakşehir, A Grubu'nu Fiorentina'nın önünde lider bitirdi. Temsilcimiz bu başarısıyla direkt son 16 turuna yükseldi.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Hearts Spor Haberler

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