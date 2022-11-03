Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. maçında Başakşehir, sahasında Hearts'ı 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla grubunu lider bitirerek, adını son 16 turuna yazdırdı.
Başakşehir ile Hearts, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. maçında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-1 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.
BAŞAKŞEHİR FARKA KOŞTU
Karşılaşma boyunca oyunda üstünlüğünü koruyan Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Hearts'ın tek golü ise 90. dakikada Atkinson attı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazandı.
SON 16 TURUNA YÜKSELDİK
Hearts engelini rahat geçen Başakşehir, A Grubu'nu Fiorentina'nın önünde lider bitirdi. Temsilcimiz bu başarısıyla direkt son 16 turuna yükseldi.