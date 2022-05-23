Başakşehir transferde durdurulamıyor! Patryk Szysz resmen imzayı attı - Haberler

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Başakşehir transferde durdurulamıyor! Patryk Szysz resmen imzayı attı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'i 4. sırada bitirerek Konferans Ligi bileti alan Başakşehir, son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Patryk Szysz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu, kanatlarda ve forvet hattında görev alıyor. Turuncu-lacivertliler geçtiğimiz hafta da Kongolu savunmacı Francis Nzaba'yı kadrosuna katmıştı

Başakşehir yeni sezon öncesi transferde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, Francis Nzaba'nın ardından Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i de renklerine bağladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Patryk Szysz'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SEZONU 12 GOLLE KAPATTI

24 yaşındaki Polonyalı Patryk Szysz, kanatlarda ve forvet hattında görev alıyor. Zaglebie Lubin formasıyla geçen sezon 35 maça çıkan futbolcu, 12 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com - Spor

Başakşehir, Süper Lig, Spor, Haberler

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