Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Deniz Türüç, attığı golle bu sezon resmi maçlarda 10. golünü kaydetti.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede ilk golü atan Deniz Türüç, bu sezon resmi maçlarda 10. golünü kaydetti.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Müsabakayı 3-1'lik skorla kazanan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Deniz Türüç, karşılaşmanın 34. dakikasında attığı gol ile Başakşehir devre arasına bu golle önde girdi. Deniz, Trabzonspor karşısında attığı golle birlikte bu sezon turuncu-lacivertli formayla resmi maçlarda 10. kez gol sevinci yaşarken, mücadelenin 76. dakikada yerini Eden Karzev'e bıraktı. Aynı zamanda Türüç, gollerinin yanı sıra 7 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 2 asist üretti. - İSTANBUL