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Başakşehir, Shaocong Wu'yu Beijing Guoan'a gönderdi

Başakşehir, Shaocong Wu'yu Beijing Guoan'a gönderdi
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Başakşehir, 24 yaşındaki Çinli defans oyuncusu Shaocong Wu'nun Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'a transfer olduğunu açıkladı. Kulüp, Wu'ya verdiği emekler için teşekkür etti.

Başakşehir, 24 yaşındaki Çinli defans oyuncusu Shaocong Wu'nun, Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'a transfer olduğunu duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de, Çinli defans oyuncusu Shaocong Wu takımdan ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'a transfer olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır. Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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