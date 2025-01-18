Başakşehir, Rizespor'u 2-0 Mağlup Etti
Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Joao Figueiredo ve Ömer Ali Şahiner kaydetti.
(İSTANBUL)- Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Saat 13.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
Başakşehir 21. dakikada Joao Figueiredo'nun penaltıdan attığı ve 90 artı 11. dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı gollerle Rizespor'u sahasında 2-0 mağlup etti.