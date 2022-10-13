Başakşehir, Rigas Skola'yı 3 golle geçerek Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.
Başakşehir ile Rigas Skola, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı.
OKAKA DUBLE YAPTI
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Deniz Türüç, 45 ve 72. dakikalarda Stefano Okaka kaydetti.
FIORENTINA MAÇI BÜYÜK ÖNEME SAHİP
Bu sonuçla Başakşehir 4. maçlar sonunda 10 puana yükseldi ve gruptan ilk iki sırada çıkmayı garantiledi. Temsilcimiz, Fiorentina ile oynayacağı bir sonraki maç gruptan lider çıkmak adına büyük önem taşıyor.
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