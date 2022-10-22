Başakşehir maçındaki manzarayı gören Fenerbahçeliler ilk kez Jorge Jesus ile ters düştü

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar, Jorge Jesus'un Lincoln tercihini eleştirdi. Taraftarlar o bölgede daha iyi opsiyonların bulunduğunu ve formanın Alioski'ye verilmesi gerektiğini belirten yorumlar yaptı. Öte yandan Lincoln'ün Traore'yi savunmada etkisiz olduğu görüşünde birleşen taraftarlar, Portekizli futbolcuyu Başakşehir maçında takımın en zayıf halkası olarak gördü.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya etkili başlarken, Lincoln'ün performansı sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi.

TARAFTAR, LINCOLN'Ü ETKİSİZ BULDU

Kazananın liderlik koltuğuna oturacağı Fenerbahçe-Başakşehir maçının ilk yarısında sarı-lacivertliler, rakibine göre daha iyi gözüken taraftı. Ancak sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı, Lincoln'ün saha içindeki etkisizliği nedeniyle golün bir türlü gelemediğini belirten yorumlar yaparak Jorge Jesus'un bu tercihini eleştirdi.

6 ASİST YAPTI

Fenerbahçe forması ile şu ana kadar 18 maça çıkan Lincoln Henrique, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 6 asistlik katkı verdi.