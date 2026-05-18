Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Leo Duarte ile yollar ayrıldı

RAMS Başakşehir, sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper Leo Duarte ile yollarını ayırdı. Kulüp, 5,5 sezon forma giyen 29 yaşındaki oyuncuya teşekkür ederek kariyerinde başarı diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-lacivertli ekipte 5,5 sezon forma giyen 29 yaşındaki stoper ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Duarte'ye verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

2020-2021 sezonu devre arasında İtalya temsilcisi Milan'dan transfer edilen Leo Duarte, tüm kulvarlarda forma giydiği 205 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
