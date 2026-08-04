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Başakşehir, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı
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Başakşehir, Süper Lig ilk hafta maçında Kocaelispor'u konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarına sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla devam etti. Yarın da idmanlara devam edilecek.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah ve akşam saatlerinde yaptığı iki antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde teknik ekibin kontrolünde gerçekleştirlen sabah antrenmanı salonda yapılan kuvvet çalışmasıydı. Akşam saatlerinde yapılan idman ise sahada topla ısınmayla başladı, turnuva oyunu ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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