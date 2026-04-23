RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Başakşehir, ligdeki son 11 maçta Kasımpaşa'ya karşı 9 galibiyet elde etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 30 müsabakada 13 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 48 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Göztepe ile lig beşinciliği için yarışın turuncu-lacivertli ekip, haftayı galibiyetle kapatarak yoluna kayıpsız devam etmeyi ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Başakşehir'de sarı kart cezalısı Jerome Opoku ile Abbosbek Fayzullaev, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan kaptan Ömer Ali Şahiner, teknik direktör Nuri Şahin'in şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

Kasımpaşa, 31 puanla 13. sırada

Lacivert-beyazlı takım ise Süper Lig'in geride kalan 30 haftasında hanesine yazdırdığı 31 puanla 13. basamakta yer aldı.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan Kasımpaşa, 10'unda berabere kalırken, 13'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Kümede kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 3 mücadelede 7 puan topladı. Sahasında Zecorner Kayserispor ile Corendon Alanyaspor'u mağlup eden Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı.

Lacivert-beyazlı ekipte kart cezası sona eren Rodrigo Becao ile Kerem Demirbay, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tercih etmesi halinde müsabakada görev yapabilecek.

Son 11 maçın 9'unu Başakşehir kazandı

RAMS Başakşehir, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 11 müsabakada 9 galibiyet elde etti. İki takım arasında 2020-2021 sezonundan bu yana oynanan 11 maçın 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa, Başakşehir karşısında son galibiyetini 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 3-2'lik skorla aldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
