Başakşehir'in kedi videolu göndermesine Fenerbahçe'den jet hızında cevap! Taraftar kahkahalara boğuldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği Başakşehir'in kendisi için yaptığı kedi videolu paylaşıma, aynı şekilde cevap verdi. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.