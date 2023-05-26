Başakşehir'in kedi videolu göndermesine Fenerbahçe'den jet hızında cevap! Taraftar kahkahalara boğuldu
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği Başakşehir'in kendisi için yaptığı kedi videolu paylaşıma, aynı şekilde cevap verdi. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
MKE Ankaragücü'nü eleyen Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı bir video paylaşırken sarı-lacivertlilerden cevap gecikmedi.
FENERBAHÇE'DEN BAŞAKŞEHİR'E CEVAP
Başakşehir, Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı paylaşımda kedi videosu kullanırken, sarı-lacivertliler de aynı şekilde cevap verdi. Fenerbahçe'nin paylaşımı kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.
MAÇ PROGRAMI
Fenerbahçe ile Başakşehir, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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