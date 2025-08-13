Başakşehir ile Viking, UEFA Konferans Ligi Rövanşında Karşılaşıyor
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İstanbul Başakşehir, Norveç temsilcisi Viking ile karşılaşacak. Maçın hakemleri Sırbistan'dan Milos Milanovic, Milan Pasajlic ve Marko Djuricic olarak belirlenirken, takımların kadroları da belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir ile Norveç temsilcisi Viking arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Milos Milanovic, Milan Pasajlic, Marko Djuricic (Sırbistan)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Beyaz, Shomurodov, Selke
Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Roseth, Bjorshol, Bell, Baertelsen, Askildsen, Svendsen, Tripic, Berisha