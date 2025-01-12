Başakşehir-Galatasaray Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Başakşehir- Galatasaray karşılaşmasının VAR'ı (Video Yardımcı Hakemi) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Galatasaray bugün saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Ali Can Alp yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. Uğurlu'ya AVAR'da Esat Sancaktar eşlik edecek. - İSTANBUL