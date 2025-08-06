BAŞAKŞEHİR FK, Viking FK Maçına Hazır

BAŞAKŞEHİR FK, Viking FK Maçına Hazır
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BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turunda oynayacağı Viking FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman dinamik ısınma ile başlayıp taktik çalışmayla sona erdi. Maç yarın TSİ 20.00'de.

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turunda Viking FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın TSİ 20.00'de Viking ile mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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