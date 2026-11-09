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Başakşehir FK, şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulu başkanlarını ağırladı

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Başakşehir FK, şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulu başkanlarını ağırladı
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Başakşehir FK, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulu başkanlarını tesisindeki yemekte ağırladı. Yemeğe Başkan Göksel Gümüşdağ, Asbaşkan Mustafa Saral ve Kaan Şahin ile Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un divan kurulu başkanları katıldı.

İSTANBUL Başakşehir FK, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulu başkanları ve üyelerini tesisinde ağırladı.

Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir FK Asbaşkan Mustafa Saral ve yönetim kurulu üyesi Kaan Şahin, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulu başkanlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen yemekte; Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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