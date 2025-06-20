Başakşehir FK, Onur Bulut ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Başakşehir FK, Onur Bulut ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Beşiktaş'tan transfer ettiği sağ bek Onur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir, Onur Bulut'a hoş geldin derken, Beşiktaş da oyuncuya hizmetleri için teşekkür etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki sağ bek Onur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir FK'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un nihai transferi hususunda Rams Başakşehir kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Onur Bulut'a kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2024-2025 sezonunda Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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