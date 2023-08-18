Başakşehir FK, Nacer Chadli ile yollarını ayırdı

Başakşehir FK, 34 yaşındaki hücum oyuncusu Nacer Chadli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Chadli'ye kulübe verdiği emekler için teşekkür edildi.

Başakşehir FK, 34 yaşındaki hücum oyuncusu Nacer Chadli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nacer Chadli ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Belçikalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonu Belçika Ligi ekiplerinden KVC Westerlo'da geçiren Fas asıllı Belçikalı futbolcu, 29 maça çıkarken 6 gol, 2 asistlik performans kaydetti.