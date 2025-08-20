Başakşehir FK, Muhammed Şengezer'in Sözleşmesini Uzattı

Başakşehir FK, Muhammed Şengezer'in Sözleşmesini Uzattı
Güncelleme:
BAŞAKŞEHİR FK, milli kaleci Muhammed Şengezer'in sözleşmesini 2027/28 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı. İmza töreninde kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Muhammed Şengezer'in 2026 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Milli futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Muhammed Şengezer'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
