Başakşehir FK, Jakub Kaluzinski ile 4 Yıllık Anlaşma Sağladı
Başakşehir FK, Antalyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Jakub Kaluzinski ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Polonyalı Milli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
