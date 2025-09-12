Haberler

Başakşehir FK, Jakub Kaluzinski ile 4 Yıllık Anlaşma Sağladı

Başakşehir FK, Jakub Kaluzinski ile 4 Yıllık Anlaşma Sağladı
Başakşehir FK, Antalyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

BAŞAKŞEHİR FK, Antalyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Jakub Kaluzinski ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Jakub Kaluzinski ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Polonyalı Milli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
