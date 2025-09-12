Başakşehir FK, İki Yeni Transferle Güçleniyor

BAŞAKŞEHİR FK, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen Doğan Alemdar ile Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, iki transferi birden açıkladı. Turuncu-lacivertli ekip, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes forması giyen 22 yaşındaki file bekçi Doğan Alemdar ile 23 yaşındaki santrfor Bertuğ Yıldırım'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Başakşehir FK'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı. Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.