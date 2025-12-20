Haberler

RAMS Başakşehir FK, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maça hazırlıkların devam ettiğini duyurdu. Antrenman dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla sürdü.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 17'nci haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Sonuçlandırma çalışmasıyla ile antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

