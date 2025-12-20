RAMS Başakşehir FK, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 17'nci haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Sonuçlandırma çalışmasıyla ile antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.