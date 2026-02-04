Haberler

RAMS Başakşehir FK: 1-4

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda RAMS Başakşehir FK, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı. Karşılaşmada Fayzullayev ve Shomurodov'un golleriyle konuk ekip hızlı bir başlangıç yaptı.

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü maçında RAMS Başakşehir FK deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla RAMS Başakşehir FK puanını 6'ya yükseltti. Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı. Altay'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Mert Bulut üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk Başakşehir FK; 8'inci dakikada Fayzullayev ve 22'nci dakikada Shomurodov'un golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Başakşehir ikinci yarıya da hızlı başladı. Turuncu-lacivertliler, 50'nci dakikada Fayzullayev'in vuruşunda direkten dönen topu Crespo tamamladı: 0-3. Konuk ekip, 66'ncı dakikada farkı 4'e çıkarttı. Sol kanattan topla hareketlenen Bertuğ Yıldırım, yerden içeri çevirdi. Brnic'in bekletmeden yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-4. Fatih Karagümrük'te 79'uncu dakikada Abdul Kader Moussa Kone'nin şık golüyle skoru 4-1'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da rakip kalede etkili olsa da sonuç alamadı ve mücadele RAMS Başakşehir FK'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

