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Başakşehir, Fenerbahçe'ye 4-1 Yenildi

Başakşehir, Fenerbahçe'ye 4-1 Yenildi
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Maçta Piatek penaltı atışını gole çeviremedi, Ömer Faruk Beyaz ise ligdeki ilk golünü attı. Başakşehir son 7 maçında Fenerbahçe'ye karşı galip gelemiyor.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mert Müldür, 60. dakikada Milan Skriniar, 86. dakikada Youssef En Nesyri ve 90+3. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

RAMS Başakşehir'in golünü ise 90+1. dakikada Ömer Faruk Beyaz attı.

Turuncu-lacivertli takımda Krzysztof Piatek, 20. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonuçla Süper Lig'de 12. yenilgisini yaşayan Başakşehir, 51 puanda kaldı.

RAMS Başakşehir, son 3 maçta ikinci yenilgisini yaşadı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu süreçte Göztepe ve Fenerbahçe'ye yenilen turuncu-lacivertliler, tek galibiyetini ise küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a karşı elde etti.

Fenerbahçe'ye karşı son 7 müsabakayı kaybetti

Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta mağlup oldu.

Turuncu-lacivertliler, 6'sı Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 7 karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin üstünlük kurmasına engel olamadı.

İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı.

Piatek, bu sezon 3. kez penaltıdan faydalanamadı

RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, bu sezon üçüncü kez penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Piatek'in kullandığı penaltı atışında kaleci Dominik Livakovic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.

Polonyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları ve Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendikleri müsabakalarda da penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Krzysztof Piatek, turuncu-lacivertli formayla geçen sezon Kayserispor'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmada da penaltı kaçırmıştı.

Ömer Faruk Beyaz, ligde ilk golünü attı

Başakşehir'in 21 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakanın 72. dakikasında Oliver Kemen'in yerine oyuna giren Ömer Faruk, 90+1. dakikada fileleri havalandırdı.

21 yaşındaki orta saha, ligdeki ilk golünü altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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