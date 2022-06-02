Başakşehir, Epureanu'nun sözleşmesini uzattı - Haberler

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Başakşehir, Epureanu'nun sözleşmesini uzattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir, Epureanu'nun sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Alexandru Epureanu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda biten sözleşmesi, 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan ve 258 kez formamızı giyen, tarihi şampiyonluğumuzun büyük pay sahiplerinden Alexandru Epureanu'ya başarılarının devamını diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Alexandru Epureanu Başakşehir Spor Haberler

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