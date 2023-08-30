Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kiraladı
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Başakşehir, İtalya temsilcisi Torino'dan Emirhan İlkhan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Başakşehir forması giyecek.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, İtalya temsilcisi Torino'dan Emirhan İlkhan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2023-2024 sezonu sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği kaydedildi. Beşiktaş altyapısından çıkan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başında Torino'ya transfer olmuştu.
İlkhan, Başakşehir'de 26 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor