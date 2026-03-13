Haberler

Başakşehir, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir, yarın deplasmanda lider Galatasaray ile mücadele edecek. Başakşehir, Galatasaray'a karşı son 12 lig maçında galibiyet alamadı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir, yarın deplasmanda lider Galatasaray ile mücadele edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de 25 haftada 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Başakşehir, 42 puan ve averajla 5. sırada yer aldı.

Turuncu-lacivertli futbol takım, ligdeki son 3 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de son 12 karşılaşmada sadece 1 kez yenilen ve hanesine 29 puan yazdıran RAMS Başakşehir, çıkışını Galatasaray karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray'a karşı son 12 lig maçında galibiyeti yok

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a uzun zamanıdır üstünlük kuramıyor.

Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takım ile ligdeki son 12 maçta 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, Galatasaray'ı ligde son olarak 22 Kasım 2019'da mağlup etti.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde ilk şampiyonluğuna ulaştığı 2019-20 sezonunun 12. haftasında Fatih Terim'in başında bulunduğu sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Kazımcan Karataş, karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Amine Harit ise Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahada olabilecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan
