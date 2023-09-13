Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzattı

Başakşehir, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Deniz Türüç ile 2026 yılına kadar anlaşma sağladı.

Süper Lig ekibi Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Başakşehir, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Deniz Türüç ile 2026 yılına kadar anlaşma sağladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Deniz Türüç'ün sözleşmesi, 2026 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana azmi ve sahada özverili mücadelesiyle takdir toplayan Deniz Türüç'e, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.