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Başakşehir'den peş peşe vedalar! Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü

Spor Haberleri

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj'a veda ettikten hemen sonra tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in de takımdan ayrıldığını açıkladı.

İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'de Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'le de yollarının ayrıldığı açıklandı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

2 ASİST YAPTI

Bu sezon Başakşehir forması ile toplam 10 resmi maça çıkan Caner Erkin, söz konusu maçlarda takım arkadaşlarına 2 kez gol pası verdi.

Başakşehir'den peş peşe vedalar! Adnan Januzaj'ın ardından Caner Erkin'e de yol göründü

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Caner Erkin Spor Haberler

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