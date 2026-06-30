RAMS Başakşehir'de futbolcular sağlık kontrolünden geçti
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcularını Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirdi.
RAMS Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcularını sağlık kontrolünden geçirdi. Turuncu-lacivertli oyuncuların sezon öncesi rutin kontrolleri Acıbadem Maslak Hastanesi'nde gerçekleştirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı