Başakşehir'de 4 değişiklik Spor Haberleri Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci haftasında oynadığı Fiorentina müsabakasına ilk hafta oynanan Hearts maçına göre 4 farklı isimle sahaya çıktı. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci haftasında oynadığı Fiorentina müsabakasına ilk hafta oynanan Hearts maçına göre 4 farklı isimle sahaya çıktı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci hafta maçında oynadıkları Fiorentina karşılaşmasında 4 farklı isme forma şansı tanıdı. Turuncu-lacivertli takımda ilk hafta İskoçya deplasmanında oynanan Hearts mücadelesinde Deniz Türüç, Traore, Ömer Ali ve Duarte'yi 11'de başlatan Belözoğlu, Fiorentina karşısında ise bu oyuncuların yerine Caiçara, Youssouf, Mounir ve Berkay'ı sahaya sürdü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Emre Belözoğlu Başakşehir Hearts Spor Haberler

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