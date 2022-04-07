Başakşehir, Atabey Çiçek'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatıldığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek'in 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Başarılı futbolcumuzun imza törenine Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Atabey Çiçek'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Spor