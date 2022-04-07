Başakşehir, Atabey Çiçek'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı - Haberler

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Başakşehir, Atabey Çiçek'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir, Atabey Çiçek'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek'in 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Başarılı futbolcumuzun imza törenine Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Atabey Çiçek'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Atabey Çiçek, Başakşehir, Spor, Haberler

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