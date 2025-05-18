Bartın'da Galatasaray Taraftarlarından İlg çekici Yürüyüş

Bartın'da Galatasaray Taraftarlarından İlg çekici Yürüyüş
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Bartın'da, Galatasaray taraftarları Fenerbahçe yöneticilerinin resimlerinin bulunduğu tabutla yürüyüş yaparak Kayseri maçı öncesi heyecanlarını gösterdi. Taraftarlar, maçın izleneceği kafelere doğru tezahüratlar eşliğinde yürüdü.

Bartın'da Ali Koç Acun Ilıcalı ve Jose Morinho'nun resimlerinin asılı bulunduğu "sarı lacivert renkli tabutla yürüyen Galatasaray taraftarları maçı ise dolan kafelerin çatılarından izledi.

Bartın'da Kayseri maçı öncesi büyük heyecan yaşayan yüzlerce Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Teknik Direktör Jose Morinho'nun resimlerinin bulunduğu tabutla şehir merkezinde yürüdü. Hamam Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na oradan da Şadırvan ve Hükümet Caddeleri'nde tezahürat ve meşaleler eşliğinde yürüyen taraftarlar, maçı izleyecekleri Asma bölgesindeki kafelere kadar polisin güvenlik tedbirleri arasında gitti.

Taraftarlar burada hınca hınç dolan kafelerin kimi önünden kimi ise çatılarından maçı izledi.

İlk yarı art arda gelen 2 golle taraftarların coşkusu katlandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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