Amatör lig maçında, futbolcunun dili boğazına kaçtı

1'inci Amatör Küme Ligi maçında kafa topuna çıkan futbolcu Servet Adalı'nın dili boğazına kaçtı. Müdahale sonrası hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumu iyi.

BARTIN'da oynanan 1'inci Amatör Küme Ligi mücadelesinde kafa topuna çıkan futbolcu Servet Adalı'nın yere düşmesi sonucu dili boğazına kaçtı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası yeniden nefes almaya başlayan futbolcu, hastanede tedaviye alındı.

1'inci Amatör Küme Ligi'nde dün Bartın'da Kumlucaspor ile Ulusçınarspor karşı karşıya geldi. Maçın 74'ncü dakikasında, ceza sahası içinde hava topuna çıkan Kumlucasporlu futbolcu Servet Adalı kontrolsüz şekilde yere düştü. Hareketsiz kalan Servet Adalı'nın dilinin boğazına kaçtığı takım arkadaşları tarafından fark edildi. Nefes alamayan Servet Adalı'nın dili, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından boğazından çıkarıldı. Yeniden nefes almaya başlayan futbolcu, kontrol amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu değişikliğiyle devam eden maçtan Ulusçınarspor 3-1'lik sporla galip ayrıldı.

