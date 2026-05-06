Barış Göktürk, Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'a destek vererek adaylıktan çekildiğini duyurdu. Göktürk, Fenerbahçe'nin güçlenmesi için tek listeyle seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı.

FENERBAHÇE başkan adayı Barış Göktürk, adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım'a destek olacağını açıkladı. Göktürk, "Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır" dedi.

Barış Göktürk'ün yaptığı açıklama şu şekilde:

"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ!

Değerli Fenerbahçeliler,

Bugün itibariyle Fenerbahçemiz adına yeni bir sayfa açıyoruz. Kırgınlıkların bittiği ve Fenerbahçe'nin istikbalinin, kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönem başlıyor. Sayın Aziz Yıldırım'a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk Sporu adına mutluyum.

Sayın Hakan Safi'nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Mevcut Başkan ve Yönetim Kurulumuzun yanı sıra Sayın Ali Koç ve önceki Yönetim Kurulumuzun da yapıcı ve birleştirici katkılarının önem arz ettiği kanaatindeyim. Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için herşeyden önce Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe !"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
