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Galatasaray'ın 2 yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

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Karadağ maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve İzlanda maçı için cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

2 YILDIZ KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın 2 yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Samet GÜR:

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