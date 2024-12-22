Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında rekor kırdı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile karşılaştı. Sahadan 5-1 galip ayrılan sarı-kırmızılıların yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, takımı adına 2 gol birden kaydederek rekor kırdı.

KARİYERİNİN GOLCÜ SEZONU

Gol yollarında etkili olan Barış Alper, Kayserispor deplasmanını da boş geçmedi. 5-1 kazanan takımının ikinci ve son gollerini kaydeden milli futbolcu, bu sezon ligde 8 gole ulaştı. 24 yaşımdaki futbolcu, kariyerinde en çok attığı sezonu yaşıyor.

GEÇEN SEZONU 17. HAFTADAN SOLLADI

Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon ligde 6 gol kaydeden Barış Alper Yılmaz, 2024-2025 sezonunda ise bu gol sayını 17. haftadan geride bıraktı. Barış Alper, bu sezon 1 de asist yaptı.