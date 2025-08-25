Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a Döndü

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, aldığı transfer teklifi sonrası takımdan ayrı kalmasının ardından yeniden idmanlara katıldı.

GALATASARAY'ın etkili ismi Barış Alper Yılmaz takıma döndü.

Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Aldığı transfer teklifi sonrası bir süredir takımla idmanlara çıkmayan milli futbolcu bu kararından döndü. Barış Alper bugün gerçekleştirilen rejenerasyon idmanına katıldı ve takımla birlikte çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
