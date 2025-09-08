Haberler

Barış Alper Yılmaz, dünyanın en fizik güçlü ikinci futbolcusu oldu

Barış Alper Yılmaz, dünyanın en fizik güçlü ikinci futbolcusu oldu
Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz, dünyanın en fizik güçlü ikinci futbolcusu oldu
Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, FC 26 oyununda 90 fizik puanıyla dünyanın en fizik güçlü ikinci futbolcusu oldu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sahada gösterdiği performansla adından söz ettirirken, sanal dünyada da gündem olmayı başardı.

EN FİZİK GÜCÜ İKİNCİ OYUNCU

Barış Alper Yılmaz, global anlamda büyük bir popülerliğe sahip olan futbol oyunu FC 26'da "fizik gücü" kategorisinde dünyanın en yüksek puan alan ikinci futbolcusu oldu. 90 fizik puanına sahip olan Barış Alper, 91 puanla zirvede yer alan İsveçli golcü Viktor Gyökeres'in ardından en fizik gücü ikinci oyuncusu olmayı başardı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 2 maçta süre bulan 25 yaşındaki milli futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
